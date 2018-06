Erfurt. In Thüringen übersteigt die Zahl der Gewerbeabmeldungen die der -anmeldungen weiter deutlich. In den ersten drei Monaten dieses Jahres gab es nach Angaben des Landesamts für Statistik vom Donnerstag mit 3180 Anmeldungen zwar 18 mehr als im Vorjahreszeitraum. Und auch die Zahl der Abmeldungen sank im Vergleich um 138 Anträge auf 3549. Dennoch gibt es weiter mehr Abmeldungen als Anmeldungen, auch wenn die Differenz kleiner ist als noch im Dezember. Die meisten Anmeldungen (741) als auch Abmeldungen (8885) gab es Anfang des Jahres bei Autohäusern und -werkstätten. dpa/nd

