Erfurt. Thüringen stellt weitere Karten und Luftbilder, sogenannte Geodaten, kostenlos im Internet zur Verfügung. 20 Datensätze der Landesforstanstalt werden künftig in der Datenbank »Geoportal-Th« kostenlos abrufbar sein, ließ das Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft am Donnerstag mitteilen. »Offene Geodaten sind der Motor für die digitale Gesellschaft«, erklärte Ministerin Birgit Keller (LINKE). ThüringenForst stellt den Angaben zufolge unter anderem Daten zu Schutz- und Erholungsfunktionen, Lebensraumtypen, Zustandserfassung und den Revier- und Inspektionsflächen der Thüringer Wälder bereit. dpa/nd

