Hannover. Wenn es ums Kiffen geht, sind sich Grüne und FDP in Niedersachsen einig. Die Oppositionsparteien im Landtag haben gemeinsam beantragt, die Landesregierung möge im Rahmen eines Modellversuchs die kontrollierte Abgabe von Cannabis erlauben. Gestartet werden soll er in einer Großstadt; einen konkreten Vorschlag dazu gab es nicht. »Die Prohibitionspolitik ist bei Cannabis gescheitert«, sagte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. Es sollte auch für Genusszwecke freigegeben werden, »allerdings nur an Erwachsene«. Die Grünen betonen, es sei an der Zeit, Cannabis zu entkriminalisieren. Der Antrag dürfte bei der SPD/CDU-Koalition keine Unterstützung finden. haju