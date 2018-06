Istanbul. Die türkische Regierung hat behauptet, einer der Hauptdrahtzieher des gescheiterten Putsches von 2016 befinde sich in Deutschland. Innenminister Süleyman Soylu sagte nach Angaben der Nachrichtenagentur Anadolu am Mittwochabend, es gebe den »starken Verdacht«, dass sich Adil Öksüz in Deutschland aufhalte. Anadolu hatte zuvor die konkrete Adresse der Berliner Wohnung veröffentlicht, in der sich Öksüz angeblich verstecken soll. Die Türkei fordert die Auslieferung des Flüchtigen, der ein enger Vertrauter des in den USA lebenden Predigers Fethullah Gülen sein soll.

Außenminister Mevlüt Cavusoglu hatte laut Anadolu am selben Tag erklärt: »Diese Person ist ein Putschist, und Deutschland ist sich dessen sehr bewusst.« Der Theologiedozent Öksüz soll nach Angaben türkischer Medien der oberste Verantwortliche der Gülen-Bewegung in der türkischen Luftwaffe gewesen sein. dpa/nd