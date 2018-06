Wiesbaden. Gestiegene Energiepreise haben die Inflation in Deutschland im Mai über die Marke von zwei Prozent getrieben. Die Verbraucherpreise lagen um 2,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. So hoch war die Inflationsrate zuletzt im Februar 2017. Im April hatte die jährliche Teuerungsrate 1,6 Prozent betragen. Preistreiber waren zuletzt die Energieprodukte mit einem Plus von 5,1 Prozent. Besonders tief in die Tasche greifen mussten Verbraucher für leichtes Heizöl (plus 24,3 Prozent). Lebensmittel verteuerten ebenfalls überdurchschnittlich (3,5 Prozent). dpa/nd