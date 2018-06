Straßburg. Das Europaparlament pocht auf bessere Arbeitsbedingungen für Lkw-Fahrer. Gegen die Stimmen von Konservativen und Liberalen lehnte das Plenum am Donnerstag einen Vorschlag des Verkehrsausschusses ab, der für internationale Transporte Ausnahmeregeln etwa bei den Lenkzeiten vorsah. Die Vorlage soll nun erneut beraten werden. Die Abstimmung im Plenum ist für Juli geplant. Nach Angaben des Europaparlaments sind EU-weit rund drei Millionen Lkw-Fahrer von der Neuregelung betroffen. Der SPD-Verkehrsexperte Ismail Ertug erklärte, Mitarbeiter in der Transportbranche seien weiterhin »Hungerlöhnen und Sozialdumping« ausgesetzt. AFP/nd

