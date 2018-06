London. Der US-Kabelanbieter Comcast hat 65 Milliarden Dollar für wichtige Anteile des US-Unterhaltungskonzerns 21st Century Fox aus dem Imperium von Medienunternehmer Rupert Murdoch geboten. Damit überbot Comcast am Mittwoch den Unterhaltungskonzern Disney, der dafür 52 Milliarden Dollar geboten hatte. Damit dürfte der Bieterwettstreit in eine neue Runde gehen. Comcast ist der größte US-Kabelanbieter und besitzt bereits die Mediengruppe NBCUniversal. AFP/nd

