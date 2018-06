Mühlhausen. Bei jedem Wetter am Platz: die Brunnenkinder am Untermarkt von Mühlhausen. im Hintergrund die Divi-Blasii-Kirche, gewidmet dem Heiligen Blasius (Divus = göttlich). Im Mittelalter war Mühlhausen nach Erfurt die zweitmächtigste Stadt im Thüringer Raum. Der Bau der gotischen Kirche wurde 1276 vom Deutschen Orden begonnen, Johann Sebastian Bach war dort 1707/08 Organist. Die architektonische Vielfalt der Stadtanlage mit der begehbaren Stadtmauer zeugt von der Bedeutung der einstigen Reichsstadt. dpa/nd Foto: dpa/Jörg Carstensen

»Aktion Arbeitsscheu Reich 1938«: Das Theater an der Parkaue erinnert an ein Verbrechen der Nazis

