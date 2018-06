Ketzin. Das neue Hermes-Logistikzentrum in Ketzin (Havelland) ist am Donnerstag offiziell eröffnet worden. Dort werden 250 000 Sendungen pro Tag verarbeitet. Das neue Verteilzentrum wurde für 53 Millionen Euro auf 10 000 Quadratmetern gebaut. Bereits im Dezember nahm es den Betrieb auf. Geplant ist, dass dort etwa 250 neue Arbeitsplätze entstehen. Die Zahl der Sendungen sei in den vergangenen Jahren deutlich nach oben geschnellt, sagte Manager Thomas Wirth. Händler aus Berlin und Brandenburg würden nun von schnelleren Umschlagzahlen profitieren. In Ketzin werden den modernste Sortiertechnik und Scanner eingesetzt, um die Mengen zu bewältigen. 116 Tore stehen zum Be- und Entladen der Fahrzeuge bereit. dpa/nd