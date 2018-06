Foto: Rumänische Erntehelfer pflückten am Donnerstag Einlegegurken auf einem Feld des Vetschauer Spreewaldbauern Ricken. Die Erntesaison für die Gurken hat am selben Tag nun auch offiziell begonnen. Nach rückläufigen Zahlen ist die Fläche, auf der im Spreewald Gurken angebaut werden, wieder gewachsen. Sie erreiche in diesem Jahr rund 560 Hektar, teilte der Spreewaldverein am Donnerstag mit. 2017 waren es mit rund 500 Hektar etwas weniger. dpa/nd Foto: dpa/Patrick Pleul