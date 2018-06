Für Essam Al-Hadari sollte eigentlich in Ägyptens Nationalmannschaft vor fünf Jahren Schluss sein. Der frühere Nationaltrainer Bob Bradley zog dem damals bereits 40-Jährigen einen jüngeren Torwart vor. Unerhört, fand Al-Hadari und kündigte seinen Abschied an. Da ihm der neue Trainer Héctor Cúper aber vertraut, spielt die ägyptische Torwartlegende noch immer und dürfte beim WM-Auftakt gegen Uruguay an diesem Freitag einen Altersrekord aufstellen: Mit 45 würde er Kolumbiens Faryd Mondragon ablösen, der 2014 »nur« 43 Jahre alt war.