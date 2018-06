Zumindest auf die Einstellung eines Rekordes hofft auch der nimmermüde Australier Tim Cahill. Sollte der 38-Jährige in Russland ein Tor schießen, stieße er in einen exklusiven Klub vor, denn er wäre der vierte Spieler, der bei vier Weltmeisterschaften einen Treffer erzielt - nach Pele, Uwe Seeler und Miroslav Klose. »Auf diese Liste zu kommen, wäre unbezahlbar«, sagte Cahill vor dem Spiel am Samstag gegen Frankreich. Das Problem ist nur: Trainer Bert van Marwijk ließ ihn zuletzt meist auf der Auswechselbank schmoren. Und von dort trifft selbst Cahill nicht.