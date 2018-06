An Rafael Marquez scheiden sich die Geister. In Mexiko wird er als »Kaiser« verehrt, doch das US-Finanzministerium war im August 2017 davon überzeugt, dass der Abwehrspieler »Drahtzieher« bei Drogendeals gewesen sei. Die Ermittlungen laufen noch, und Marquez verlor einige Sponsoren. Trotzdem will der 39-Jährige am Sonntag gegen Deutschland auflaufen. Mit seiner dann fünften WM-Teilnahme würde er mit Landsmann Antonio Carabajal, Lothar Matthäus und Gianluigi Buffon gleichziehen. nd/Agenturen

Fotos: imago/PanoramiC, ZUMA Press, ActionPictures