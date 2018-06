Nahost: USA sind in UNO bei Abstimmung isoliert

Israels Premier wirbt in der EU für Ende des Atom-Deals

Ein US-Präsident, der eine Mauer zwischen den USA und Mexiko bauen will, rechtspopulistische Parteien, die die »Festung Europa« gegen Flüchtlinge absichern wollen, gewaltige Mauerprojekte zwischen Israel und Palästina, Südafrika und Simbabwe, Indien und Pakistan, Irak und Saudi-Arabien - Abschottung hat Konjunktur. Wendy Brown über »Mauern. Die neue Abschottung und der Niedergang der Souveränität« (Suhrkamp, 260 S., geb., 28 €).

Beide waren einmal ziemlich gute Freunde, Geschäft und Politik verbanden sie miteinander. Alexander Onischenko war Petro Poroschenko zu Diensten, als dieser 2014 Präsident der Ukraine wurde. Zwei Jahre später stieg er aus und übergab dem FBI Dokumente, die zeigten, wie korrupt die politische Elite des Landes ist. Jetzt macht Onischenko seine Erfahrungen in der Kiewer Präsidialkanzlei auch deutschen Lesern zugänglich: »Peter der Fünfte. Die wahre Geschichte des ukrainischen Diktators« (Verlag am Park/Edition Ost, 255 S., br., 19,99 €).

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

»Aktion Arbeitsscheu Reich 1938«: Das Theater an der Parkaue erinnert an ein Verbrechen der Nazis

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!