Berlin. Per Volksbegehren will ein Berliner Bündnis erreichen, dass Immobilienkonzerne enteignet werden. Die notwendigen Entschädigungen sollen sich nach der Bewertung der Immobilien richten, wie sie die landeseigenen Wohnbaugesellschaften vornehmen, sagte Rouzbeh Taheri, Sprecher des Bündnisses »Deutsche Wohnen und Co. enteignen«. Entschädigt werden könne »natürlich nicht zu den Preisen, die die Deutsche Wohnen selbst für ihre Immobilien ansetzt, sondern zu einem deutlich niedrigeren Preis«. Sonst würde »der Zweck einer Sozialisierung verfehlt«. Im Fokus stehen auch die Konzerne Vonovia und Akelius. Am Freitag lädt die Deutsche Wohnen zur Aktionärsversammlung in Frankfurt am Main, obwohl der Konzern seinen Sitz in Berlin hat. »Es ist eine Flucht aus Sorge vor zu starken Protesten«, sagte Taheri dem »nd«. Das Bündnis ruft zum Protest vor der Zentrale in Berlin auf. jot Seite 9