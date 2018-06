Was soll das sein

Aktuelle Werke des berühmten Theaterregisseurs, Bühnenbildners und Malers Achim Freyer sind ab Donnerstag in der Berliner Kirche am Hohenzollernplatz zu sehen.

Der inzwischen 84-jährige Künstler hatte 1990 eine Serie von Kirchenfenstern für den expressionistischen Kirchenbau geschaffen. Mit den jetzt zu sehenden Malereien trete Freyer in einen »Dialog aus Licht und Farbe, der den Kirchenraum und seine Fenster buchstäblich in neuem Licht erscheinen lässt«, wie die Stiftung St. Matthäus am Mittwoch zur Eröffnung mitteilte.

Dazu standen ein Kunstgottesdienst unter dem Motto »Mein Psalm« mit Bischof Markus Dröge und eine Lesung mit der Lyrikerin Nora Gomringer auf dem Programm. epd/nd