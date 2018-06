Nach dem Tod von zwei Kindern bei Unfällen haben Aktivisten zu weiteren Gedenk- und Protestveranstaltungen aufgerufen. Der Volksentscheid Fahrrad und die Initiative Changing Cities veranstalten am Freitagabend eine Mahnwache am Unfallort in Spandau, wo am Mittwoch ein Achtjähriger mit seinem Fahrrad von einem Lkw überrollt worden war. Am Samstag wollen die Fahrradaktivisten dann gemeinsam mit dem ökologischen Verkehrsclub VCD vor dem Bundesverkehrsministerium in Mitte für mehr Verkehrssicherheit protestieren und an alle Verkehrstote erinnern. Vom Nordbahnhof wird laut Ankündigung ein Trauermarsch zum Ministerium führen. Bereits am Donnerstagnachmittag sollte bei einer Trauerkundgebung in Rummelsburg an die 13-jährige Radfahrerin erinnert werden, die dort am Dienstag von einer Tram erfasst und tödlich verletzt worden war. dpa/nd