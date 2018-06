Juden und Muslime rufen für den 24. Juni zu einem gemeinsamen Fahrradkorso gegen Hass und Gewalt in Berlin auf. Unter dem Motto »Gemeinsam Antisemitismus und Islamfeindlichkeit entgegenlenken« werden mindestens 25 gemischt besetzte Tandems aus Juden und Muslimen radeln. »Wir Imame und Rabbiner sollten mit gutem Beispiel vorangehen«, findet der islamische Theologe Ender Cetin. Die Route führt vom Holocaust-Mahnmal zum Bebelplatz, dem Ort der Bücherverbrennung 1933, kündigte der Verein Leadership Berlin am Donnerstag an. Dem Korso könnten sich alle Berliner auf dem eigenen Fahrrad anschließen, die ebenfalls ein Zeichen für ein friedvolles Miteinander in einer pluralen Gesellschaft setzen wollen. epd/nd