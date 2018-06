Der iranisch-amerikanische Fotojournalist Moe Zoyari zeigt das Leben einer besonderen Königin im Oak Park in Chicago: Tony Cook (stehend) ist tagsüber Restaurantmanager und an einem Abend pro Woche Dragqueen. Foto: Moe Zoyari

Fotojournalistisches Arbeiten ist eine Art des Geschichtenerzählens in Form von Serien, mit denen aktuelle Ereignisse oder gesellschaftliche Themen aufgegriffen werden. Wichtig ist dabei für Fotojournalisten die Entwicklung einer eigenen Handschrift, um aufgrund der Verwendung bestimmter fotografischer Stilmittel oder einer thematischen Fokussierung eine Wiedererkennbarkeit zu erzeugen, was auch als Autorschaft bezeichnet wird. Bei den Arbeiten, die für das Lumix-Festival für jungen Fotojournalismus ausgewählt wurden, zeigt sich eine breite Spannbreite was die Inhalte, aber auch die Darstellungsweisen angeht. So finden sich Arbeiten in Schwarz-Weiß und in Farbe, mal sehr kontrastreich, mal eher farbreduziert, fotografiert sowohl digital als auch analog. Thematisch reicht die Palette von Menschen im ukrainischen Donbass, der Kultur deutscher Schützenfeste, über die G20-Proteste in Hamburg und die industrielle Landwirtschaft in den Niede...