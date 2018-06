Erfurt. Bepflanzte Blumenkübel in der Gera: Die Schiffchen sind Überbleibsel eines bundesweiten Wettbewerbs zur Gestaltung der Städte mit Grün und Blumen, der »Entente Florale«, woran sich auch Thüringens Landeshauptstadt Erfurt beteiligte. Nach Angaben der Stadt gibt es im Stadtgebiet insgesamt knapp 340 Kilometer Fließgewässer, durch den Freistaat Thüringen wurden im Bereich der Landeshauptstadt die Gera, die Gramme und der Unterlauf des Linderbachs als Hochwasser-Risikogebiete eingestuft. dpa/nd Foto: dpa/Britta Pedersen

