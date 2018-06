Lange wurde es bezweifelt, doch auch Affen können lachen. Das menschliche Lachen hat sich wohl aus dem Spiel bei gemeinsamen Vorfahren der heute lebenden Hominiden entwickelt. Foto: Fotos: fotolia/seregraff, imago/Mint Images, fotolia/Q-lieb, fotolia/eyeQ

Wer den Tag mit einem Lachen beginnt, sagt ein Sprichwort, hat ihn bereits gewonnen. Tatsächlich gehört das Lachen zu jenen angeborenen emotionalen Ausdrucksformen des Menschen, denen man gewöhnlich eine positive Bedeutung beimisst. Denn ein fröhliches Lachen erzeugt Sympathie, es wirkt entspannend bei Stress und ist mitunter sogar geeignet, drohende Konflikte abzuwenden. Außerdem steckt Lachen an. »Wenn wir andere lachen hören, werden wir zu Herdentieren«, meint Robert R. Provine, Psychologe an der University of Maryland in Baltimore. »Ohne nachzudenken, lachen wir ebenfalls und setzen damit eine Kettenreaktion in Gang, die alle Anwesenden ergreift.« TV-Serien in den USA werden deshalb häufig von einem eingespielten Gelächter begleitet. Was manche Zuschauer durchaus zur Nachahmung verführt, empfinden andere als nervig, denn das Lachen aus der Konserve ertönt oft an Stellen, an denen nichts wirklich Komisches passiert.

»Lachen ist...