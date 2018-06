Was soll das sein

Saarbrücken. In der Finanzaffäre im Saar-Sport hat die Staatsanwaltschaft Saarbrücken Anklage gegen den Landtagsabgeordneten Klaus Meiser (CDU) erhoben. Die Behörde wirft ihm Vorteilsgewährung und Untreue vor. Es geht um einen Beschluss des Präsidiums des Landessportverbandes für das Saarland (LSVS), eine Feier von Innenminister Klaus Bouillon (CDU) zu dessen 70. Geburtstag im November 2017 mitzufinanzieren. Meiser war damals LSVS-Präsident. Der Landtag hatte am Mittwoch Meisers Immunität aufgehoben. Auch wird ihm vorgeworfen, seiner Lebensgefährtin ein Gehalt von monatlich 1200 Euro beim LSVS verschafft und dies geheim gehalten zu haben. Dafür habe es wegen des vorhandenen Personals keine Notwendigkeit gegeben, so die Staatsanwaltschaft. dpa/nd