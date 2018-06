Hahn. Der defizitäre Hunsrück-Flughafen Hahn will nach eigenen Angaben sein Personal wieder aufstocken. Christoph Goetzmann, Mitglied der Geschäftsführung, verwies unter anderem auf das boomende Frachtgeschäft. Derzeit hat der ehemalige US-Fliegerhorst laut Goetzmann 302 Beschäftigte. Wie aus der jüngsten Statistik der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Verkehrsflughäfen hervorgeht, sank die Zahl der Fluggäste im April im Vergleich zum Vorjahresmonat um 17,5 Prozent auf 196 079. Zugleich schnellte die Fracht um über das Doppelte in die Höhe - auf 18 832 Tonnen. dpa/nd

Nordkorea ohne Kernwaffen wäre ein Erfolg - doch in dieser Pflicht stehen auch die USA

