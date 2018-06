In der ersten Förderrunde erhielt Wiesbaden mit über 15 Millionen Euro am meisten Geld. Köln bekam über 13 Millionen Euro, Hamburg über elf Millionen Euro, wie das Ministerium mitteilte.

Die am Freitag übergebenen Förderbescheide zur Digitalisierung von Verkehrssystemen sind die ersten. Weitere Aufrufe, sich um Förderung des Bundes zu bewerben, sind bereits gestartet. Die Kommunen bekommen das Geld etwa für die Verkehrsdatenerfassung, die Vernetzung von Verkehrsträgern oder Digitalisierung von Kundeninformationssystemen im Öffentlichen Nahverkehr.

Berlin. Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hat am Freitag insgesamt 33 Kommunen einen Förderbescheid zur Digitalisierung ihrer Verkehrssysteme übergeben. Das Gesamtvolumen betrage rund 60 Millionen Euro, teilte das Bundesverkehrsministerium mit. Die Fördergelder verteilt der Bund über sein Sofortprogramm Saubere Luft in Höhe von einer Milliarde Euro.

