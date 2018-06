Außerdem sollen es Zugreisende künftig leichter haben, wenn sie Strecken mit verschiedenen Eisenbahnunternehmen fahren. Es solle Fahrkarten aus einer Hand für die ganze Strecke geben, hieß es in einem Beschluss. 2019 übernimmt Rheinland-Pfalz den Vorsitz der Konferenz der Verbraucherschutzminister. dpa/nd

Die Minister forderten zudem die Bundesregierung auf, eine Strategie zur Verringerung von Zucker in Lebensmitteln und Getränken »mit verbindlichen Zielmarken« und einem »konkreten Zeitplan« voranzutreiben. Beim Thema Zuckersteuer gab es keine Einigung, ebenso wenig bei der sogenannten Lebensmittelampel. Die Länder wollen sich aber für eine »vereinfachte farbliche Visualisierung« der Werte für Zucker, Fette und Salz einsetzen, hieß es.

Vor dem Hintergrund der hohen Zahl übergewichtiger Kinder in Deutschland »sehen wir hier dringenden Handlungsbedarf«, sagte der Vorsitzende der Ministerkonferenz, Saarlands Ressortchef Reinhold Jost (SPD). Bundesweit ist mehr als jedes siebte Kind laut Robert-Koch-Institut übergewichtig oder fettleibig.

Saarbrücken. Die Bundesländer wollen Kinder und Jugendliche besser vor gezielter Werbung für Dickmacher schützen. Das haben die Verbraucherschutzminister der Länder am Freitag in Saarbrücken beschlossen. Die Bundesregierung solle prüfen, welche »rechtlichen Maßnahmen« ergriffen werden könnten - zum Beispiel ein Verbot von Lockwerbung für ungesunde Lebensmittel.

