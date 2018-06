Ulm. Unter dem Motto »Make it in Ulm« (Schaffe es in Ulm) wirbt die Universitätsstadt in Baden-Württemberg um ausländische Fachkräfte. Alle Aktivitäten rund um die Anwerbung und Bindung ausländischer Spezialisten werden unter der Dachmarke gebündelt, sagte Oberbürgermeister Gunter Czisch (CDU). Internationalen Spezialisten und ihren Familien soll durch die Kooperation von Behörden, Jobcentern, Handwerks- sowie Industrie- und Handelskammern der berufliche Neustart und die Eingewöhnung erleichtert werden. Neben Ulm und dem bayerischen Neu-Ulm werden dazu der Alb-Donau-Kreis und der Landkreis Biberach gezählt. Firmen und Krankenhäuser klagen über Fachkräftemangel - so beim Pflegepersonal und bei IT-Experten. dpa/nd