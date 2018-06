Magdeburg. Für ihre Konzertreihe für Kinder im Krankenhaus ist eine Magdeburger Initiative mit dem Hanse-Merkur-Preis für Kinderschutz ausgezeichnet worden. Der Verein Kinderklinikkonzerte erhielt am Freitag in Hamburg einen der drei Anerkennungspreise. Die Initiative werde von Menschen geführt, die hoch engagiert und mit dem Herzen am richtigen Fleck agierten, hieß es. Den Verein gibt es seit 2011. Seitdem gab es 14 Kinderklinikkonzerte in sieben Städten. Dabei traten Künstler wie Silbermond, Jupiter Jones, Revolverheld und Max Giesinger auf. Der Verein organisiert Konzerte vor allem in Kliniken, in denen schwer kranke Kinder für lange Zeit bleiben müssen. dpa/nd