Cottbus. Gegen die am Wochenende geplante Eröffnung eines Büros von AfD und rechten Aktivisten in Cottbus regt sich Widerstand. Durch das Büro drohe eine Verschärfung bereits bestehender Konflikte und eine »Verbreitung menschenfeindlicher Ideen«, erklärte das Bündnis »Cottbus Nazifrei« am Donnerstag und forderte zugleich eine »klare Positionierung seitens der Stadt und der Zivilgesellschaft« dagegen. Mit dem Büro drohe sich eine »Hass-Schmiede« vor Ort zu etablieren. Die Brandenburger Landesgruppe der AfD im Bundestag hatte für Sonntag die Eröffnung eines Bürgerbüros in der Cottbus Mühlenstraße 44 angekündigt. Für dieselbe Adresse kündigt auch der Verein »Bürgertreffpunkt Cottbus« die Eröffnung eines Treffpunkts mit dem Namen »Mühle« an, den wiederum das rechten Netzwerk »Ein Prozent« bewirbt. epd/nd