Erfurt. Die geltende Wartezeitquote für Medizinstudienplätze soll abgeschafft werden. Die Kultusministerkonferenz (KMK) einigte sich auf ihrer Plenarsitzung in Erfurt am Freitag außerdem darauf, die 20-Prozent-Quote für die Vergabe der Studienplätze an die Bewerber mit den besten Abiturnoten beizubehalten. Das sehen die Eckpunkte für ein neues Zulassungsverfahren zum Medizinstudium vor, das nach einem Urteil des Bundesverfassungsgerichts nötig wurde. AFP/nd