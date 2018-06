Washington. US-Präsident Donald Trump macht mit seiner Drohung ernst und verhängt Strafzölle in Höhe von 25 Prozent auf chinesische Importe. Betroffen seien Produkte im Wert von 50 Milliarden Dollar, teilte Trump am Freitag in Washington mit. Er begründete die Strafzölle mit »unfairen Praktiken« Chinas und nannte den Diebstahl von geistigem Eigentum und Technologien der USA. Einen Zeitpunkt, wann die Zölle in Kraft treten sollen, nannte der US-Präsident nicht.

Obwohl Trump mit zusätzlichen Maßnahmen drohte, sollte Peking Gegenzölle erheben, kündigte Chinas Handelsministerium direkt nach der Mitteilung des US-Präsidenten genau das an: China werde Zölle im gleichen Umfang auf US-Importe verhängen. Ferner rief die chinesische Regierung andere Länder zu einer »gemeinsamen Aktion« gegen die US-Handelspolitik auf. AFP/nd Seite 8