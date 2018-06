Was soll das sein

Wenn das Gespräch auf die schönste Nebensache der Welt kommt, muss man aufpassen. Denn jeder Zweite versteht darunter etwas anderes. Eine russische Abgeordnete hat jetzt Bürgerinnen ihres Landes für die Fährnisse sensibilisiert, die während der eben begonnenen Fußball(Achtung: schönste Nebensache)weltmeisterschaft drohen. Nämlich, sagt sie, kommen allerhand junge, taten- und auch ansonsten durstige Männer ins Land, die auch außerhalb des Stadions einiges vorhaben könnten (Achtung: schönste Nebensache). Deshalb die schön formulierte Warnung: Werdet nicht schwanger vom Ausländer! Der WM-Tourist reist wieder ab, sein Kind bleibt da. Nun weiß man, dass die russische Regierung die Geburtenrate gern steigern würde, aber, so die Abgeordnete: »Wir sollten unsere eigenen Kinder zeugen.« Made in Russia. Bleibt eine Frage: Handelt es sich bei Fußball und allem, was mit Fortpflanzung zu tun hat, nicht um die beiden wichtigsten Hauptsachen? wh