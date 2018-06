Lübbenau. Aus ungeklärter Ursache ist am Sonnabend in Lübbenau die Lok eines Güterzuges in Brand geraten. Wie die Deutsche Bahn AG mitteilte, wurde die Strecke gesperrt. Der Regionalexpress 2 fahre von Berlin aus nur noch bis Lübben und von Cottbus aus bis Vetschau, hieß es. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet. dpa/nd