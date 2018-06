Voller Stolz und mit Tränen in den Augen stand Aziz Bouhaddouz in der 77. Minute am Spielfeldrand - um im Spiel gegen Iran eingewechselt zu werden. Nach dem Abpfiff weinte der 31-Jährige dann Tränen der Verzweiflung: Mit einem blitzsauberen Kopfball hatte er ins eigene Tor getroffen. »Ich kann mich nur beim Team, den Fans und 35 Millionen Marokkanern entschuldigen«, sagte er später und sprach »vom schlimmsten Moment seiner Karriere.«. Denn nach dem 0:1 und vor den Gruppenspielen eggen Spanien und Portugal ist das WM-Aus nahe.