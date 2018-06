Halle. Sachsen-Anhalts Grüne sind hart mit ihren Koalitionspartnern CDU und SPD ins Gericht gegangen und haben Zweifel am Fortbestand des Bündnisses angemeldet. »Ich weiß nicht, ob wir es bis 2021 mit solchen verantwortungslosen Gesellen schaffen«, sagte Landwirtschaftsministerin Claudia Dalbert bei einem Parteitag am Samstag in Halle. Die zunehmende Verantwortungslosigkeit von Mandatsträgern bereite ihr ernsthafte Sorge, sagte sie und brachte dafür die drei Mal gescheiterte Wahl des Grünen-Politikers Nils Leopold zum Datenschutzbeauftragten als Beispiel an. Auch zahlreiche andere Vertreter unter den 80 Delegierten fanden deutliche Worte. Die Partei wählte zudem eine rein weibliche Doppelspitze für den neuen Landesvorstand: Susan Sziborra-Seidlitz wurde mit knapp 75 Prozent Zustimmung in diesem Amt bestätigt. Als neue Co-Vorsitzende wurde am Samstag Britta-Heide Garben gewählt. Sie setzte sich mit knapp 69 Prozent Ja-Stimmen gegen ihren Mitbewerber Mirko Wolff durch. dpa/nd