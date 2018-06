Was soll das sein

Hannover. Eine Durchsuchung im Landgericht Hannover hat die Staatsanwaltschaft Stade vornehmen lassen. Ermittelt wird, ob Justizbedienstete in der niedersächsischen Landeshauptstadt öffentliche Gelder unrechtmäßig verwendet und damit Untreue begangen haben. Es geht um eine 600 Euro teure Kaffeemaschine sowie Gratis-Mineralwasser für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Auch Zuschüsse für Weihnachtsfeiern und Betriebsausflüge sollen unter die Lupe genommen werden. Im Visier ist dabei ein Zeitraum von Mai 2013 bis Ende 2017. Auf knapp 10 000 Euro summieren sich die fraglichen Ausgaben, heißt es. Die Anklagebehörde aus Stade nimmt sich der Sache an, damit die gebotene Distanz zur Justiz in Hannover gewahrt bleibt. haju