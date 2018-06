Zu ihren Bauzeiten galt die Hamburger Elbphilharmonie als überteuertes Ärgernis. Doch seit sie fertig ist, ist es unter Kulturschaffenden wie -konsumenten üblich, die Räumlichkeiten begeistert zu preisen. Eine erquickliche Ausnahme ist die argentinische Starpianistin Martha Argerich (77). »Die Elbphilharmonie - ich weiß nicht. Sie ist eben ganz neu. Da fühlt man noch nichts«, sagte Argerich der »Welt am Sonntag« nach einem Auftritt. Die weniger spektakuläre Laeiszhalle sei viel schöner. dpa/nd

