Initiatorin der Manifesta ist die Niederländerin Hedwig Fijen, die erste Schau fand 1996 statt. Seitdem wandert die Ausstellung im Zwei-Jahres-Rhythmus durch Europa. 2016 in Zürich kamen rund 200 000 Besucher. dpa/nd

Rund 50 Künstler und Kollektive zeigen ihre Werke und Projekte, die sich unter anderem mit Migration und Klimawandel auseinandersetzen. Gezeigt werden diese in Kirchen, Gärten und Gebäuden, die innerhalb und außerhalb der Stadt verstreut sind. Mit der Manifesta 12 werden einige Gebäude zugänglich, die lange Zeit vernachlässigt wurden und geschlossen waren.

Die 12. Ausgabe der Wanderausstellung Manifesta wurde am Sonntag für das Publikum eröffnet. Die europäische Biennale stellt in der süditalienischen Stadt als eine der bedeutendsten Schauen zeitgenössischer Kunst das Thema »Koexistenz« und läuft bis zum 4. November.

Manifesta in Palermo

