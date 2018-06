Saarbrücken. Der Fluglärm durch übende NATO-Kampfjets über dem Saarland und Teilen von Rheinland-Pfalz hat wieder zugenommen. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine parlamentarische Anfrage der Grünen-Bundestagsfraktion hervor. Die tägliche Dauer sei von durchschnittlich 2,85 Stunden im Jahr 2016 auf vier Stunden im vergangenen Jahr gestiegen, erklärte der saarländische Bundestagsabgeordnete Markus Tressel (Grüne) am Samstag. Grund ist den Angaben zufolge die Rückkehr von US-Einheiten aus Syrien und dem Irak auf ihre Air Base in Spangdahlem. 2015 habe es 773 Flugstunden gegeben, 2016 dann mit 594 deutlich weniger, darauf folgte der Anstieg auf 787 im vergangenen Jahr. dpa/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Geheimdienst soll jahrelang massiv in Österreich spioniert haben

629 gerettete Geflüchtete konnten nach einer Woche Irrfahrt an Land

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!