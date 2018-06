Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Dresden. Die Deutsche Bahn hat nach Angaben von Sachsens Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) grünes Licht für den zweigleisigen Ausbau und die Elektrifizierung der Bahnstrecke Chemnitz-Leipzig gegeben. »Das ist eine richtig tolle Nachricht für die gesamte Region Südwestsachsen«, sagte er am Sonntag in Dresden. »Damit rücken wir dem Ziel, Chemnitz wieder an den Fernverkehr anzubinden, endlich einen großen Schritt näher.« Nach Ministeriumsangaben wird die Maßnahme vom »potenziellen« zum »vordringlichen Bedarf« des Bundesverkehrswegeplans. Laut Dulig soll nun schnellstmöglich die Planungsvereinbarung zwischen Freistaat und Bahn unterzeichnet werden. dpa/nd