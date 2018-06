Was soll das sein

Kiew. Unter starken Sicherheitsvorkehrungen haben in der ukrainischen Hauptstadt Kiew mehrere Tausend Menschen für die Rechte Homosexueller demonstriert. Dabei seien mehr als 50 Menschen kurzzeitig festgenommen worden, die den Protestzug stören wollten, teilte die Polizei in Kiew am Sonntag mit. Insgesamt sicherten etwa 5000 Einsatzkräfte den »Marsch der Gleichheit«. Die Behörden sprachen von mehr als 3000 Teilnehmern. Die Veranstalter gingen jedoch von deutlich mehr Demonstranten aus. Darunter war auch eine Delegation aus der Partnerstadt München. Staatsminister Michael Roth und die EU-Abgeordnete Rebecca Harms waren bei dem Marsch ebenfalls dabei. dpa/nd