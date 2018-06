Annaberg-Buchholz. Im sächsischen Annaberg-Buchholz haben am Samstag nach Polizeiangaben etwa 700 Abtreibungsgegner für den Schutz des ungeborenen Lebens sowie für ein Verbot von Abtreibungen und Sterbehilfe demonstriert. Zu dem »Schweigemarsch für das Leben« hatte der Verein Lebensrecht Sachsen aufgerufen, wie die Polizeidirektion Chemnitz mitteilte. Begleitet wurde der Schweigemarsch von Protesten von etwa 600 Gegendemonstranten. Die Initiatoren der Proteste, das Bündnis Pro Choice Sachsen, wirft den Lebensschützern eine antifeministische, homosexuellenfeindliche und transfeindliche Haltung vor. Nach Angaben der Polizei verliefen beide Demonstrationen störungsfrei und friedlich. Pro Choice Sachsen setzt sich nach eigenen Angaben für ein Recht auf legalen Schwangerschaftsabbruch ein. Das Bündnis fordert unter anderem die Abschaffung von Paragraf 218 des Strafgesetzbuches. epd/nd

Was soll das sein

Wir blenden einen Banner über jedem Artikel ein, verbunden mit der Aufforderung sich doch an der Finanzierung und Sicherstellung von unabhängigem linkem Journalismus zu beteiligen. Ein geeigneter Weg besonders für nd-Online-User, die kein Abo abschließen möchten, die Existenz des »nd« aber unterstützen wollen.

Also, mach mit! Mit einem freiwilligen regelmäßigen Beitrag:

Geheimdienst soll jahrelang massiv in Österreich spioniert haben

629 gerettete Geflüchtete konnten nach einer Woche Irrfahrt an Land

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!