Noch 27 Tage

Was für ein Verwirrspiel: Um die Gegner zu irritieren, spielen Südkoreas Fußballer in den Trainingseinheiten mit den falschen Rückennummern. »Wir machen das auch, weil europäische Teams uns beobachten. Das ist einer der Gründe. Wir wollen die Schweden verwirren«, sagte Nationaltrainer Tae-Yong Shin. Ob es hilft, wird sich heute beim Auftaktspiel gegen die Skandinavier zeigen.

Gefährlicher Schlafmangel

Trotz extrem strenger Sicherheitsvorkehrungen rund um die Fußballweltmeisterschaft ist am Sonnabend in Moskau in der Nähe des Roten Platzes ein Taxi in eine Menschenmenge gefahren. Dabei wurden insgesamt acht Menschen verletzt, darunter auch Fußballfans aus Mexiko. Die Angst vor einem Terroranschlag war zunächst hoch, die Behörden gaben jedoch mittlerweile Entwarnung: Der 28-jährige Fahrer gab in einem Verhör an, völlig übermüdet gewesen zu sein. Er habe zum Zeitpunkt des Vorfalls bereits 20 Stunden hinter dem Steuer gesessen und sei kurz eingenickt.

Fake-News im Staatsfernsehen

Künstlerische Freiheit oder politisches Signal? Das russische Staatsfernsehen hat in einem WM-Video über Russlands Hauptstadt das Gebäude der britischen Botschaft wegretuschiert. Der Sender Perwy Kanal platzierte an ihrer Stelle kurzerhand die prunkvolle Kathedrale aus der WM-Stadt Saransk. Das ist nicht die einzige Veränderung in dem Clip: Auch ein Denkmal aus Rostow am Don, ebenfalls ein Austragungsort dieser Weltmeisterschaft, wurde einfach ins Moskauer Stadtbild versetzt. nd/Agenturen