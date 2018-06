Ein Auto ist in Friedrichshain ausgebrannt. Mitarbeiter eines Pflegedienstes entdeckten am frühen Samstagmorgen den brennenden Wagen in der Friedenstraße und alarmierten die Rettungskräfte, teilte ein Polizeisprecher mit. »Das Fahrzeug war am Straßenrand abgestellt. Wir gehen von Brandstiftung aus.« Niemand wurde verletzt. dpa/nd