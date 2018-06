Der Widerstand gegen die Flüchtlingspolitik der Kanzlerin wächst - auch in der eigenen Partei

Unionsstreit über Zurückweisung von Flüchtlingen an deutscher Grenze eskaliert

Das BAMF war in die Kritik geraten, als bekannt wurde, dass seine Bremer Außenstelle womöglich Menschen ohne die nötige Rechtsgrundlage Asyl gewährt hatte. Auch Klagen über massive organisatorische Mängel bei der Behörde häuften sich. dpa/nd

Das Bundesinnenministerium hatte am Freitagabend überraschend darüber informiert, dass Innenminister Horst Seehofer (CSU) Cordt von ihren Aufgaben entbunden hat. Sie hatte das Amt erst Anfang 2017 übernommen.

Berlin. Kurz nach der Entlassung von Jutta Cordt als Chefin des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) ist ein Nachfolger gefunden: Das Amt soll der Leiter des Sachgebiets Ausländer- und Asylrecht im bayerischen Innenministerium, Hans-Eckhard Sommer, übernehmen. Das erfuhr dpa am Sonntag aus Regierungskreisen.

