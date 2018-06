Valencia. Das Rettungsschiff »Aquarius« und zwei Begleitschiffe legten am Sonntag im Hafen von Valencia an. Italien und Malta hatten die »Aquarius« zuvor abgewiesen und damit eine neue Krise in der EU-Flüchtlingspolitik ausgelöst. Schließlich hatte sich Spanien bereit erklärt, die 629 Geflüchteten an Land zu lassen. Die Geflüchteten waren vor einer Woche bei verschiedenen Rettungsaktionen vor der libyschen Küste von der Hilfsorganisation SOS Méditerranée aufgenommen worden. Unter den Geretteten waren elf kleine Kinder, 89 unbegleitete Minderjährige und mindestens sieben Schwangere. Wie die spanische Regierung am Samstag bestätigte, soll ein Teil der Flüchtlinge von der »Aquarius« nach Frankreich weiterreisen, sofern sie das wollen und die Voraussetzungen für Asyl erfüllen. Frankreich hatte Italiens Weigerung, das Hilfsschiff einlaufen zu lassen, scharf kritisiert. AFP/nd Seite 2 und 7