Der sich in »Blockbustaz« als Humor tarnende Hass auf die »Unterschicht« gehört im Fernsehen zum guten Ton. Die Sitcom erklärt jene zu Sündenböcken, die an dieser Gesellschaft am meisten leiden. Zur Quotenmaximierung stachelt die Serie die umgarnte »Mittelschicht« gegen die fantasierte Sozialfigur »Unterschicht« an. Wer’s zur Aufwertung seiner Identität braucht, dem sei besonders das Binge Watching über die Mediathek des ZDF empfohlen.

Foto: ZDF neo, 22.45 Uhr Foto: ZDF/Efe Cetinoezman