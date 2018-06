Regisseur Wes Anderson erzählt diese Geschichte in seinem typisch skurrilen Stil, ohne der Story ihr existenzielles Fundament zu rauben.

Neuengland, 1965: Die Pfadfinder Sam Shakusky (Jared Gilman) und Suzy Bishop (Kara Hayward), Tochter eines neurotischen Ehepaars, sind sich sicher: Es ist Liebe. Gemeinsam büxen die Zwölfjährigen aus, um in der Wildnis ihre Freiheit zu finden. Eltern, Polizei und Jugendamt starten eine Suchaktion, die immer bizarrere Ausmaße annimmt.

