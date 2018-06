Das neue Dinosaurier-Abenteuer »Jurassic World: Das gefallene Königreich« hat unangefochten Platz eins der deutschen Kinocharts behauptet. Von Donnerstag bis Sonntag sahen gut 324 000 Besucher den Film von Regisseur Juan Antonio Bayona, wie Media Control am Montag berichtete. Insgesamt steht er damit bei 1,11 Millionen Zuschauern.

Insgesamt verzeichneten die Kinos am ersten Wochenende der Fußball-Weltmeisterschaft einen eher schwachen Zulauf. Zuschauerzahlen deutlich unter 100 000 reichten für eine Platzierung in den Top 5. So eroberte die Actionkomödie »Deadpool 2« mit Ryan Reynolds am Wochenende mit 72 000 Besuchern Platz zwei zurück und verdrängte den Star-Wars-Ableger »Solo: A Star Wars Story« auf Platz drei (66 000). Neu auf Platz vier schaffte es der Dokumentarfilm »Papst Franziskus - Ein Mann seines Wortes« von Wim Wenders mit knapp 44 000 Zuschauern. dpa/nd