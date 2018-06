Schwaches Spiel - starke Quote: 25,97 Millionen Zuschauer verfolgten am Sonntagnachmittag ab 17 Uhr im ZDF die 0:1-Auftaktpleite der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Mexiko. Der Marktanteil betrug 81,6 Prozent. Recht gut lief es im Abendprogramm in Konkurrenz zum Brasilien-Spiel für das Erste, das mit der Wiederholung des »Tatort«-Krimis »Durchgedreht« mit den Kölner Kommissaren Ballauf und Schenk (Klaus J. Behrendt und Dietmar Bär) auf 5,67 Millionen Zuschauer (17,1 Prozent) kam. dpa/nd