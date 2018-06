Das Bachfest Leipzig ist am Sonntag nach Veranstalterangaben mit einem Besucherrekord zu Ende gegangen. In den 161 Veranstaltungen des zehntägigen Festivals unter dem Motto »Zyklen« wurden über 79 000 Besucher gezählt, mehr als jemals zuvor in der Festivalgeschichte, wie das Leipziger Bach-Archiv mitteilte. Knapp 3000 Künstler hätten das Bachfest gestaltet, darunter 40 Chöre, 45 Orchester, 176 Mitglieder von Kammermusik-Ensembles, 162 Gesangssolisten und 53 Dirigenten. Den Abschluss bildete am Sonntagabend die Aufführung der h-Moll-Messe von Johann Sebastian Bach durch den Leipziger Thomanerchor unter Leitung von Thomaskantor Gotthold Schwarz.

Höhepunkt des am 8. Juni eröffneten Bachfestes Leipzig war ein Kantaten-Ring, bei dem fünf internationale Bach-Ensembles innerhalb von 48 Stunden zehn Konzerte aufführten. dpa/nd